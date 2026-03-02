Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 2.03.2026 21:40

Gaziantep FK'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK'da hazırlıklar başladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Samsunspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı şut çalışmalarıyla sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

