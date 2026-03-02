Kanarya’yı ateş bastı

YENİLMİYOR AMA ERİYOR

Kasımpaşa beraberliğinin ardından galibiyetle Avrupa'ya veda eden sarı-lacivertliler, Akdeniz'de yenilginin kıyısından döndü. Yüksek ateş nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayan Tedesco, takımı Zeki Murat Göle'ye emanet etti. 2-0'dan beraberlik sağlanırken, yenilmezlik serisi 24 maça çıktı (15 galibiyet-9 beraberlik).

9. ASİSTİNİ CHERIF'E YAPTI

Fenerbahçe'nın matadoru Asensio, Antalya'da da skor katkısı verdi. Ligde son 5 maça 3 gol, 3 asistle damga vuran Asensio, 9. asistini Cherif'e yaptı ve 19 yaşındaki yıldıza 4. maçında ilk golünü attırdı. İspanyol yıldız, 20 maçta 11 gol-9 asiste ulaştı. Toplamda 13 gol- 10 asisti var.

EDERSON HER MAÇ GOL YİYOR

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönmesinin 2 haftayı bulacağı söylenen Ederson, Nottingham Forest karşısında eldivenleri Tarık'a bırakmıştı. Ancak dün kalesine geçti. Brezilyalı eldiven, yenilen 2 golde de hatalıydı. Ederson'un bu sezon maç başı gol yeme değeri 0.97 oldu.

BOĞAYI GEÇEMEDİ

Julıan Cuesta, Fenerbahçe'den 2 gol yedi ama 5 önemli kurtarışa imza attı. 1 topu uzaklaştırdı. 2 pozisyonda da başarılı çıkışı ile rakibe gol fırsatı vermedi. Ayrıca 3 kez de hava topu aldı. 34 yaşındaki İspanyol file bekçisi, bu sezon 13 lig maçında kaleyi korurken 21 gol yedi. Bir karşılaşmada kalesini kapattı.

90+7 YIKIM ANI

Fenerbahçe, 2-2'yi bulduktan sonra Antalyaspor kalesini ablukaya aldı ama rakibini yıkamadı. En önemli şans 90+7'de yakalandı. Ancak Nene'nin vuruşu direkte patladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de 17. kez direğe takılırken bu değerle, en fazla şutu direkten dönen takım olma unvanını sürdürdü.

GÖLE'DEN MÜTHİŞ İTİRAF

Tedesco'nun yokluğunda takımın başında yer alan Zeki Murat Göle değişikliklerle ilgili gelen soruya, ''Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle ve yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık'' yanıtını verdi. Karşılaşmayla ilgili ise ''Şampiyonluk yolu uzun. Mücadele edeceğiz'' dedi.

BAŞKAN UMUT VERDİ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarından gelen soruya ''Biz şampiyon olacağız. Aynen devam, takımı toparlayacağız'' yanıtını veren Başkan Sadettin Saran, ekibiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Tedesco ile de görüşecek olan yönetim, hakem kararı üzerine de durum değerlendirmesi yapacak.