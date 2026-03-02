Kayseri takıldı ateşten çıkamadı

Alt sırayı ilgilendiren maçta Gençlerbirliği le Kayserispor golsüz berabere kaldı. İlk devre kontrollü geçerken, konuk takım Kayseri ikinci yarıda daha etkiliydi.89'da bir kez daha galibiyete yaklaşan taraf Kayserispor oldu.İki takım da yeni hocalarıyla kazanamadı. 20 puana yükselen Kayseri düşme hattından çıkamadı.

