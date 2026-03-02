Kayseri takıldı ateşten çıkamadı

Alt sırayı ilgilendiren maçta Gençlerbirliği le Kayserispor golsüz berabere kaldı. İlk devre kontrollü geçerken, konuk takım Kayseri ikinci yarıda daha etkiliydi. 56. dakikada Makarov fileleri sarsarak sarı-kırmızılı takımı öne geçirdi. Hakem Ümit Öztürk, VAR'dan ofsayt uyarısı sonrası ağlara giden golü iptal etti.
89'da bir kez daha galibiyete yaklaşan taraf Kayserispor oldu. Kullanılan kornere Gençlerbirliği oyuncusu Zuzek, ters bir vuruş yaptı ancak Velho kale önünde müthiş bir kurtarışa imza attı.
İki takım da yeni hocalarıyla kazanamadı. 20 puana yükselen Kayseri düşme hattından çıkamadı. Başkent ekibi ise tehlike bölgesine bir adım daha yaklaştı.