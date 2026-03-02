Maskeli kral bambaşka

Geçen sezonu 37 gol-7 asistle tamamlayan Osimhen, çifte kupalı şampiyonlukta başrolü oynamış ve krallık tacını takmıştı. Nijeryalı santrfor, bu sezon milli takımında 2 kere sakatlık yaşadı ve Afrika Kupası nedeniyle bir süre takımını yalnız bıraktı. Ritmini bulamayan yıldız golcü buna rağmen 25 maçta 17 gol-6 asistle toplam 23 kez tabelaya etki etti. Maskeli Kral, geçen sezon aynı süreçte 20 gol-5 asistle toplam 25 gole imzasını koymuştu. Okan Buruk, Alanyaspor sınavında Osimhen'i dinlendirecek.

BURUK İLE ZİRVE YAPTI

G.Saray'da 54 gol atan Osimhen, çalıştığı 12 teknik direktör arasında en iyi performansı Okan Buruk yönetiminde sergiledi.