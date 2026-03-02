Oruç tutanlara saygı gösterin!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Manchester ekibinin deneyimli teknik direktörü Guardiola, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın.Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi. 'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı. Premier Lig yönetimi, 2021 yılından bu yana ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçların kısa bir süre durdurulmasına izin veriyor.