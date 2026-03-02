Ramazan’da futbolcular oruç tutmalı mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı

Maça çıktıklarında anormal bir durum gelişirse; tansiyonları yükselirse, kalp krizi olurlarsa veya anormal bir durum oluşursa, susuzluktan veya efordan dolayı orucu bozabilirler. İleride bir gün kaza edebilirler.

Bu çözmenin en kolay yolu bence maçları geceleri oynasalar yani iftarla sahur arasında hem seyirci daha rahat eder hem de futbolcu daha rahat oynar. Hem mesleğini icra eder hem de orucunu tutar."