Ramazan’da futbolcular oruç tutmalı mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı

Libero TV YouTube kanalı, Ramazan ayında merak konusu olan "Futbolcular oruç tutmalı mı" sorusunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yöneltti.
Libero TV'ye konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sorunun cevabını Libero TV'ye verdi. Nihat Hatipoğlu şu sözleri dile getirdi:
"Oruç, bütün Müslümanlara farzdır. Ergenlik çağında olan bütün Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Futbolcu olan kardeşlerimiz oruç tutmalılar. Futbol, voleybol veya diğer spor sahalarında mücadele edecekleri için oruçtan vazgeçmeleri doğru değil.
Maça çıktıklarında anormal bir durum gelişirse; tansiyonları yükselirse, kalp krizi olurlarsa veya anormal bir durum oluşursa, susuzluktan veya efordan dolayı orucu bozabilirler. İleride bir gün kaza edebilirler.
Bu çözmenin en kolay yolu bence maçları geceleri oynasalar yani iftarla sahur arasında hem seyirci daha rahat eder hem de futbolcu daha rahat oynar. Hem mesleğini icra eder hem de orucunu tutar."