Real Madrid’e evinde Getafe şoku!

LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Getafe, Real Madrid deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Getafe'nin ve maçın tek golünü 39'uncu dakikada Satriano kaydetti.
Real Madrid'de Mastantuono, 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü. Getafe'de ise Liso, 90+7'nci dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 60 puanda kaldı ve lider Barcelona ile puan farkı 4'e çıktı.
Real Madrid deplasmanında kazanan Getafe'nin puanı ise 32'ye yükseldi.