Rizespor’da Beşiktaş maçı mesaisi başladı!

Giriş Tarihi: 2.03.2026 20:17

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Rizespor'da hazırlıklara start verildi.

AA
Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçında 4 Mart Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümüne koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.

Taktiksel oyun, kanat organizasyonları ve gol vuruşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Karadeniz ekibinin yarın yapılacak antrenmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği bildirildi.

