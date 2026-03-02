Şampiyonluk inancı yüksek!

F.Bahçeli futbolcular karşılaşma sonrası puan kaybına rağmen, şampiyonluk inancına vurgu yaptı. Kaptan İsmail Yüksek'in yerine 74'te oyuna giren Fred, "Şampiyonluk yarışı hâlâ ortada. Önümüzde önemli maçlar var. İstediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. 87'de Mert Müldür'ün yerine oyuna giren Musaba karşılaşma sonunda, "Sakin kalmaya devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış istiyoruz. Onun için pozitif kalmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.



KEREM ÇILDIRDI!

Maçın 74. dakikasında yerini Nene'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu oyundan alınırken adeta çıldırdı. Tecrübeli oyuncunun siniri suratına yansıdı.