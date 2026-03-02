Samsun, Gaziantep karşısında suskun

Samsunspor evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 6. dakikasında konuk ekibin atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın orta şut karışımı vuruşunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü. Ev sahibi ise 32. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Van Drongelen'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Bu sonuçla 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi puanını 32'ye yükseltirken Gaziantep ise kazanma hasretini 3'e çıkararak puanını 29 yaptı.