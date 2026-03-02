Samsun, Gaziantep karşısında suskun

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Samsunspor evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 6. dakikasında konuk ekibin atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın orta şut karışımı vuruşunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü.Bu sonuçla 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi puanını 32'ye yükseltirken Gaziantep ise kazanma hasretini 3'e çıkararak puanını 29 yaptı.