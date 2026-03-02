Şifresi Kadıköy

Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Galatasaray, üst tura çıkmayı garantiledi ve gruptakison maçında Alanyaspor'a konukolacak. Kupada rotasyona gidecek teknik direktör Okan Buruk, kaleden forvete kadar birçok oyuncusunu dinlendirecek. Sarı-kırmızılı takımı, Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu iki maç bekliyor: Beşiktaş&Liverpool… Derbiye 'şampiyonlukmaçı' gözüyle bakan teknik heyet, hafta boyunca tüm konsantrasyonu ezeli rakiplerine verecek. Oyuncular, zorlu maçın ardından Liverpool'u düşünmeye başlayacak. Son yıllarda Beşiktaş deplasmanındaistediğini alamayan Galatasaray,Dolmabahçe'nin şifresini Kadıköyolarak belirledi. Fenerbahçe'ye hazırlanıldığı gibi rakip analizine kafa yorulacak, derbi öncesi sessiz kalınacak ve Beşiktaş galibiyetine motive olunacak.