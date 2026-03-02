Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor ligde 4 maçtır yenilmiyor
Giriş Tarihi: 2.03.2026 10:16

Sivasspor ligde 4 maçtır yenilmiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor.

AA
Sivasspor ligde 4 maçtır yenilmiyor
  • ABONE OL

Sezondaki son mağlubiyetini 24. haftada deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybederek alan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktığı 4 puan mücadelesinde yenilmedi.

İmaj Altyapı Vanspor ile 25. haftada sahasında 3-3, 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kala Sivasspor, 27. haftada sahasında Sakaryaspor'u 4-1, 28. haftada da dün deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 28 haftalık bölümde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet, 11 beraberlik sonucu topladığı 38 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 29. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor ligde 4 maçtır yenilmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz