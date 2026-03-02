Tarihi performans

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. Bordo-mavili formayla üst üste 6 maçta (toplam 7 gol) fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor kariyerinde bir ilke imza attı. 31 yaşındaki forvet, kariyerindeki en uzun seri performansını ise 2020-2021 sezonunda Genk formasıyla yaşamıştı. O sezon 7 maç üst üste gol atan Onuachu, bu hafta Kayserispor karşısında da fileleri sarsarsa kariyer rekorunu egale edecek. Ayrıca Onuachu, 21 maçta ulaştığı 18 golle 2019-2020 sezonunda 24 golle ligin kralı olan Sörloth'un ilk 21 haftadaki 17 gollük performansını da geride bırakmayı başardı. Fırtına'da bu alanda rekor ise 7 maçta üst üste 12 gol kaydeden Burak Yılmaz'a ait (2011/12).

BİLET FİYATINDA DEV KARAR!

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Gaziantep FK ile oynanan maçta en düşük bilet fiyatını 950 TL olarak belirlemişti. Fakat bu tepki görmüştü. Yönetim kurulu gerçekleştirdiği toplantı sonucunda bilet fiyatlarıyla ilgili radikal bir karar aldı. Alınan kararda şu ifadeler dile getirildi: "Sezonun kritik dönemine girilirken tribünlerimizin her zamanki coşkusunu ve gücünü sahaya daha güçlü yansıtabilmek adına bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Taraftarımızın her şartta ve her koşulda takımımızın yanında olduğu bilinciyle derbi müsabakaları hariç; Kale arkası tribün biletleri 61 TL, Doğu tribün biletleri 161 TL olarak belirlenmiş ve sezon sonuna kadar sabitlenmiştir."