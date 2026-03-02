Tek rakibi PSG

Şampiyonlar Ligi dönüşünde Alanyaspor'u sahasında deviren Galatasaray, Aslantepe'de yenilmezlik serisini 31 maça yükseltti. Akdeniz ekibini 'ön alan baskısı' ile yıpratan Okan Buruk'un öğrencileri, sezon başından beri rakiplerinin fişini bu taktikle çekiyor. Şiddetli presle, mücadele ettiği ekibin pas kanallarını kilitleyen Aslan'da başta Victor Osimhen olmak üzere Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Lucas Torreira başrol oynuyor ve bunun karşılığını fazlasıyla alıyor.

DEVLERE 4 GOL FARK

İkinci ve üçüncü alanda uyguladığı yoğun presin sonucunda Cimbom, ligin açık ara en iyi takımı olurken Avrupa'da zirveye oynuyor. Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 34 maçta 74 kez fileleri bulurken ön alan presinden tam 14 gol kaydetti ve 187 takım içerisinde Avrupa'nın en iyi 2'inci ekibi oldu. Aslan sadece Fransız devi Paris Saint-Germain'e (17) geçildi. 10 gol atan Real Madrid, Barcelona'ya 4, PSV ve Bayern Münih'e (9) ise 5 gol fark attı.