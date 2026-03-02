Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Başakşehir maçının kadrosunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 2.03.2026 16:01

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Başakşehir maçının kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları bulunan Nwaiwu, Visca ve Folcarelli ile izinli Onana kafilede yer almadı.

AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana bulunmuyor.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, ⁠Arseniy Batagov, Stefan Savic, Taha Emre İnce, ⁠Wagner Pina, ⁠Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

