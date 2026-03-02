Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 41’inci randevuya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında yarın Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 40 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken, 11 maç da beraberlikle sonuçlandı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası'nda ise bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere bitti.