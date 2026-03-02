Trabzonspor, Nwaiwu’nun sakatlığını açıkladı!

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.