Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Nwaiwu'nun sakatlığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 2.03.2026 15:16

Trabzonspor, Nwaiwu'nun sakatlığını açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu’nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.

AA
Trabzonspor, Nwaiwu’nun sakatlığını açıkladı!
  • ABONE OL

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Nwaiwu'nun sakatlığını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz