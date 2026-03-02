Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları oyanacak
Giriş Tarihi: 2.03.2026 09:53

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları oyanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

AA
Türkiye Kupası’nda 4. ve son hafta maçları oyanacak
  • ABONE OL

Kupada A Grubu müsabakaları yarın, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları oyanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz