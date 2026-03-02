Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta heyecanı! Galatasaray ve Trabzonspor maçları hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.03.2026 01:22 Son Güncelleme: 3.03.2026 01:24

Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta heyecanı! Galatasaray ve Trabzonspor maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda 4’üncü ve son hafta maçları bugün oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor aynı anda sahada olacak. Peki maçlar hangi kanalda?

Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı kazandırma ihtimali olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçları heyecanı bugün başlayacak.

Turkuvaz Medya tarafından futbolseverlere şifresiz olarak sunulan Ziraat Türkiye Kupası'nda BaşakşehirTrabzonspor ve AlanyasporGalatasaray maçları bu akşam oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun son hafta maçları programı ve yayınlanacak kanallar belli oldu.

13.00 | FethiyesporFatih Karagümrük | A Spor

15.30 | İstanbulsporBoluspor | A Spor

20.30 | Başakşehir – Trabzonspor | A Spor

20.30 | Alanyaspor – Galatasaray | A Haber

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şu şekilde…

1- Galatasaray | 9 puan

2- Alanyaspor | 7 puan

3- Trabzonspor | 6 puan

4- Başakşehir | 6 puan

5- Fatih Karagümrük | 2 puan

6- Fethiyespor | 1 puan

7- Boluspor | 1 puan

8- İstanbulspor | 1 puan

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçlarının canlı anlatımları ve tüm detayları Sabah Spor'da olacak.

