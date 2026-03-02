Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı kazandırma ihtimali olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçları heyecanı bugün başlayacak.

Turkuvaz Medya tarafından futbolseverlere şifresiz olarak sunulan Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir – Trabzonspor ve Alanyaspor – Galatasaray maçları bu akşam oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun son hafta maçları programı ve yayınlanacak kanallar belli oldu.