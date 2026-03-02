Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı kazandırma ihtimali olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçları heyecanı bugün başlayacak.
Turkuvaz Medya tarafından futbolseverlere şifresiz olarak sunulan Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir – Trabzonspor ve Alanyaspor – Galatasaray maçları bu akşam oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun son hafta maçları programı ve yayınlanacak kanallar belli oldu.
13.00 | Fethiyespor – Fatih Karagümrük | A Spor
15.30 | İstanbulspor – Boluspor | A Spor
20.30 | Başakşehir – Trabzonspor | A Spor
20.30 | Alanyaspor – Galatasaray | A Haber
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şu şekilde…
1- Galatasaray | 9 puan
2- Alanyaspor | 7 puan
3- Trabzonspor | 6 puan
4- Başakşehir | 6 puan
5- Fatih Karagümrük | 2 puan
6- Fethiyespor | 1 puan
7- Boluspor | 1 puan
8- İstanbulspor | 1 puan
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçlarının canlı anlatımları ve tüm detayları Sabah Spor'da olacak.