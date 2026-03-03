Ağzını kapatan ihraç edilecek!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ilginç bir öneri geldi. Başkan, saha içindeki tartışmalar sırasında ağzını kapatan futbolcuların oyundan ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Sky Sports'a özel bir röportaj veren Infantino, "Bir oyuncu ağzını kapatıp ırkçı sonuçlar doğuran bir şey söylüyorsa, elbette oyundan atılmalıdır. Eğer ağzını kapatma gereği duyuyorsa, söylememesi gereken bir şeyi söylediğini varsaymalıyız; aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı. Irkçılıkla mücadelemizi ciddiye almak için bu tür adımlar atabiliriz ve atmalıyız da" dedi. Bu öneri; Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'nin, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius'a 'maymun' dediği iddiasıyla patlak veren olayların ardından geldi