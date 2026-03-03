CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir - Trabzonspor maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Selke, Shomurodov.

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Bouchouari, Oulai, Muçi, Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir.

İKİ TAKIM DA 6 PUANDA

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi hem Başakşehir hem de Trabzonspor 6 puan topladı.

Trabzonspor şu ana kadar +7 averaj elde etti. Başakşehir ise +3 averaj topladı.