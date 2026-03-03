Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir - Trabzonspor maçı!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 18:10

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir - Trabzonspor maçı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 4’üncü ve son haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Kritik maçın canlı yayını ve anlatımı haberimizde.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Anıl Usta üstlenecek. VAR'da Özer Özden, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Başakşehir - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından naklen ve şifresi olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Selke, Shomurodov.

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Bouchouari, Oulai, Muçi, Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir.

İKİ TAKIM DA 6 PUANDA

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi hem Başakşehir hem de Trabzonspor 6 puan topladı.

Trabzonspor şu ana kadar +7 averaj elde etti. Başakşehir ise +3 averaj topladı.

