CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir - Trabzonspor maçı!

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Anıl Usta üstlenecek. VAR'da Özer Özden, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.
Başakşehir - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından naklen ve şifresi olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Selke, Shomurodov.
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Bouchouari, Oulai, Muçi, Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir.
İKİ TAKIM DA 6 PUANDA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta maçları öncesi hem Başakşehir hem de Trabzonspor 6 puan topladı.
Trabzonspor şu ana kadar +7 averaj elde etti. Başakşehir ise +3 averaj topladı.