Eski Süper Lig yıldızı İran’dan kaçışını anlattı! ‘Bir bombanın dumanını gördük’

İsrail'de oynayan arkadaşı ile yaşadığı diyalogla ilgili soruya Duckens Nazon, "Bir gün önce, 'Dukan, otelim polislerle dolu. Sığınaklar açılıyor, önlem almaya başlayın, ne zaman olacağını bilmiyorum ama yakında patlayacak' şeklinde mesaj atmıştı. Ben de, 'Merak etme, saat 10'da çıkıyorum' diye cevap verdim. Uçak kalkmadan önce ben çoktan içeri girmiştim. Sonra arkadaşım yine mesaj attı ve, 'Uçakta mısın' diye sordu. Uçakta olduğumu söyledim ve ne olduğunu sordum. 'Tanrı seni seviyor çünkü sirenler az önce çalmaya başladı, savaş ilan edildi. Son anda ayrıldın' dedi" cevabını verdi.

Uçağa bindikten sonra aniden kaptanın durduğunu belirten Duckens Nazon, "Çok sevindim. Uçak piste manevra yapmaya başladı ve aniden kaptan durdu; 'Herkes uçağı terk etsin, bombardıman başladı.' Çok acımasızdı. Ben sakin kaldım ve Mounir El Haddadi ile birlikte valizimi aldım. Diğer oyuncuları otelden almak için kulüp otobüsüyle Tahran'a döndük. Biz yaklaşırken insanlar çoktan şehri toplu halde terk etmeye başlamıştı. Çılgıncaydı, hayatımda hiç böyle bir trafik sıkışıklığı görmemiştim. Yolda, hemen yanımızda bir bombanın dumanını gördük" sözlerini dile getirdi.

"Korkmadın mı" sorusuna Duckens Nazon, "Dürüst olmak gerekirse, buna karşı bir tür bağışıklığım var. Eğer bu benim ailemin başına gelseydi, belki korkardım ama şu anda... Sanki günlük hayatın bir parçası gibi, tabii ki olmaması gerekse de" cevabını verdi.