Felipe Augusto: Kupa önemli hedeflerimizden biri!

Trabzonspor'un mücadeledeki ilk golüne imza atan Augusto, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sonlara doğru biraz sıkıntılı bir duruma girdik. Ancak sonrasında geri dönerek güzel bir galibiyet almayı bildik. Gol attığım ve takımıma yardım ettiğim için sevinçliyim. Farklı pozisyonlarda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu da benim gelişimim için çok iyi bir durum. Kendimi geliştirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yollarına emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Brezilyalı santrfor, "Kupa önemli hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası, ligde istediği süreyi bulamayan arkadaşlarımızın öz güven kazanmaları ve süre bulmaları adına da önemli. Ligde de en iyi yerlerde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.