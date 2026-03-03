Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, kupada Gaziantep deplasmanında
Giriş Tarihi: 3.03.2026 09:38 Son Güncelleme: 3.03.2026 09:39

Fenerbahçe, kupada Gaziantep deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA
Fenerbahçe, kupada Gaziantep deplasmanında
  • ABONE OL

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanacak dev maç, Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, kupada Gaziantep deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz