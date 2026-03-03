Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’ın rakibi Liverpool, Wolverhampton’a yıkıldı!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 01:13

Galatasaray’ın rakibi Liverpool, Wolverhampton’a yıkıldı!

Liverpool, Premier Lig’in 29’uncu haftasında Wolverhampton deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’ın rakibi Liverpool, Wolverhampton’a yıkıldı!
  • ABONE OL

Wolverhampton, Premier Lig'in 29'uncu haftasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Wolverhampton'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetti.

Wolverhampton'ın gollerini 78'inci dakikada Rodrigo Gomes ve 90+4'üncü dakikada Andre kaydetti. Liverpool'da fileleri 83'üncü dakikada Mohamed Salah havalandırdı.

Bu sonucun ardından Liverpool 48 puanda kaldı. Küme düşme hattında son sırada yer alan Wolverhampton ise 16 puana yükseldi.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın rakibi Liverpool, Wolverhampton’a yıkıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz