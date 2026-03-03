Galatasaray’ın rakibi Liverpool, Wolverhampton’a yıkıldı!

Wolverhampton, Premier Lig'in 29'uncu haftasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Wolverhampton'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetti.
Wolverhampton'ın gollerini 78'inci dakikada Rodrigo Gomes ve 90+4'üncü dakikada Andre kaydetti. Liverpool'da fileleri 83'üncü dakikada Mohamed Salah havalandırdı.
Bu sonucun ardından Liverpool 48 puanda kaldı. Küme düşme hattında son sırada yer alan Wolverhampton ise 16 puana yükseldi.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.