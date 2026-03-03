Levent Tüzemen’den Ederson ve Uğurcan Çakır sözleri!

Uğurcan Çakır'ın performansıyla ilgili Levent Tüzemen, "Uğurcan Çakır iyi bir kaleci, Galatasaray'daki ilk senesinde mükemmel bir uyum sergiledi. Galatasaray'ın bu aşamaya gelmesinde Uğurcan Çakır'ın çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Uğurcan Çakır eğer Monaco maçında sakatlanmasaydı Galatasaray, Monaco maçını kaybetmezdi. Uğurcan Çakır önemli bir kaleci" sözlerini dile getirdi.

Ederson'la ilgili konuşan Levent Tüzemen, "Ederson, Manchester City'de yıllarca oynamış bir kaleci. Zaman zaman bu düşüşü kaleciler yaşar. Ederson'a 'neden performansın bu' sorusunu sormak lazım. Belki de Ederson defans oyuncuların şikayetçi" ifadelerini kullandı.