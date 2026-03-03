Levent Tüzemen’den Ederson ve Uğurcan Çakır sözleri!

SABAH Spor'un usta kalemlerinden Levent Tüzemen, Libero TV YouTube kanalında Galatasaray gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
"Galatasaray'da sezon başında Uğurcan Çakır yerine Ederson alınsaydı lig sıralaması değişir miydi" sorusuna Levent Tüzemen cevap verdi.
İki kaleciyi kıyaslayan Leven Tüzemen, "Uğurcan Çakır, Türk Milli Takımı'nın kalecisi. Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi değil. İşin gerçeği bu. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'da kazandığı para ile Ederson'un Fenerbahçe'den kazandığı para arasında dağlar kadar fark var" dedi.
Uğurcan Çakır'ın performansıyla ilgili Levent Tüzemen, "Uğurcan Çakır iyi bir kaleci, Galatasaray'daki ilk senesinde mükemmel bir uyum sergiledi. Galatasaray'ın bu aşamaya gelmesinde Uğurcan Çakır'ın çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Uğurcan Çakır eğer Monaco maçında sakatlanmasaydı Galatasaray, Monaco maçını kaybetmezdi. Uğurcan Çakır önemli bir kaleci" sözlerini dile getirdi.
Ederson'la ilgili konuşan Levent Tüzemen, "Ederson, Manchester City'de yıllarca oynamış bir kaleci. Zaman zaman bu düşüşü kaleciler yaşar. Ederson'a 'neden performansın bu' sorusunu sormak lazım. Belki de Ederson defans oyuncuların şikayetçi" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır tercihiyle ilgili Levent Tüzemen, "Galatasaray defansı hata yaptığında Uğurcan Çakır kurtarıcı rolünü üstleniyor. Bu eleştirinin doğru olduğunu düşünmüyorum ama iyi ki Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı almış. Hem bir Türk oyuncuyu oynatıyor, hem A Milli Futbol Takımı'nın kalecisini oynatıyor" dedi.
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluğa dikkat çeken Levent Tüzemen, "Üstelik Trabzonspor'un kaptanı olarak, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamış bir insan olarak İstanbul'a gelen, ailesiyle beraber düzgün bir hayat yaşayan ve mükemmel profesyonel olmayı sürdüren Uğurcan Çakır'ı bu oynadığı oyundan dolayı kutluyorum" yorumunda bulundu.