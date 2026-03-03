Nuri Şahin’den Türkiye Kupası’na veda sözleri! ‘Yazık oldu’

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Trabzonspor'a iç sahada 4-2 mağlup olan ve organizasyona veda eden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Nuri Şahin, "Çok üzgünüm. İlk yarı enteresan şekilde tedirgin bir oyun vardı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Neticesinde de 1-0 yenik ayrıldık ilk yarıdan. İkinci yarı tamamen domine ettiğimiz bir 25 dakika var. Orada öne de geçtik. Bizim takım iyi bir seviyede ama en üst seviyeyi oynamak istiyorsak, kırılma anları doğru oynamamız lazım. Daha gelişmemiz gereken konular var. O seviyeyi yakalayacağız, detayları daha iyi oynamamız lazım" dedi.