Nuri Şahin’den Türkiye Kupası’na veda sözleri! ‘Yazık oldu’

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Trabzonspor'a iç sahada 4-2 mağlup olan ve organizasyona veda eden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Nuri Şahin, "Çok üzgünüm. İlk yarı enteresan şekilde tedirgin bir oyun vardı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Neticesinde de 1-0 yenik ayrıldık ilk yarıdan. İkinci yarı tamamen domine ettiğimiz bir 25 dakika var. Orada öne de geçtik. Bizim takım iyi bir seviyede ama en üst seviyeyi oynamak istiyorsak, kırılma anları doğru oynamamız lazım. Daha gelişmemiz gereken konular var. O seviyeyi yakalayacağız, detayları daha iyi oynamamız lazım" dedi.
Bireysel hatalara dikkat çeken Nuri Şahin, "Kırmızı karttan sonra iki bireysel hatadan goller yedik. Yazık oldu. Önümüze bakacağız. Kupa bizim için bitti. Ligden Avrupa'ya gitmek için her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki kupayı alalım. Lige odaklanıp, ligden Avrupa'ya gitmeyi çabalayacağız" sözlerini dile getirdi.
Maçın kırılma anına dair soruya Nuri Şahin, "Maçın kırılma anı, yediğimiz ikinci gol. Kırmızı kartı da yedik" cevabını verdi.
