MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş 3 maçtır kazanıyor. Yavaş yavaş hedefini de yükseltiyor. Ligin tepesine ayar çeker mi?

LEVENT TÜZEMEN: Yeni transferlerin takıma bu kadar çabuk uyum sağlamalarını herkes şaşkınlıkla izliyordur. Bu tamamen Sergen Yalçın'ın motivasyonu olarak duruyor. Birbirleriyle yan yana oynama alışkanlıkları olmayan oyuncuların 40 yıllık Beşiktaşlı gibi sahada mücadele etmelerini keyifle izliyoruz. Şu net; şampiyonluğun gümrük kapısı Beşiktaş olur.

BÜLENT TİMURLENK: Kağıt üzerinde çok zorlu 3 maçı aşıp derbiye 'Kazanacağız' dedirten bir futbolla geliyorlar. Beşiktaş'ın geçiş oyunlarındaki mahareti, G.Saray için çok ters bir oyun. Cumartesi günü müthiş bir derbi izleyeceğiz; iki kalecinin, Osimhen ile Beşiktaş defansının ve orta sahada ligin tozunu atan ikili Orkun ve Torreira'nın düellosunu... Beşiktaş derbiyi kazanırsa ikincilik yarışı için iddiasını yükseltir.

FATİH DOĞAN: Transfer döneminde geciken transferlerden dolayı herkes yönetimi eleştirmişti. Ancak Başkan Serdal Adalı, son periyotta olaya müdahale edip transferleri gerçekleştirmişti. Bu da kendisine, istifaya çağıran tribünlerle barışma fırsatı verdi. Sayın Adalı, en son olarak Kocaeli deplasmanına taraftar otobüsüyle giderek, onlarla tribünde maç izleyerek ve önceki gün de taraftar gruplarıyla birlik iftarı yaparak kaynaşmayı sağladı. Başkanın bu birleştirici ve kucaklayıcı tavrı net hissediliyor. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkardığı görülüyor. Saha içinde Sergen Yalçın'ın takımı, 3 maçtır gol yemedi ve kazandı. G.Saray'ın bu taraftar atmosferinde ve takım ruhunda Dolmabahçe'den bir galibiyetle çıkması zor görünüyor. Beşiktaş, yükselişini sürdürmek isterken ligin zirvesine ayar verecek gibi gözüküyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Ara transferde büyük başarı sağladılar. Aldıkları beş oyuncuyu da takımın parçası yaptılar. Saha içi defoları da azaltmayı başardılar. Artık ne yapacağını bilen, aklı başında bir takım var. Plan devrede ve oyuncu grubu buna uyuyor. Elbette kadronun genişlemesi, formanın garanti olmaması da performansa olumlu etki yapmıştır. Daha önce Trabzonspor için "Ligin kararını verecek" demiştik, Beşiktaş da bu masaya kendisini attı.



F.BAHÇE'NİN AYARLARINI TEDESCO BOZDU!



MURAT ÖZBOSTAN: F.Bahçe, 2 haftadır puan saçıyor. Sarı-lacivertliler, hedeften uzaklaşıyor mu? Faturayı santrfor ve stoper almayan yönetime mi kesmeli yoksa suçlu Tedesco mu?

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe, G.Saray sendromu yaşıyor. Okan Buruk kasım ve aralık aylarında yaşadığı sakatlıklar sonucu takım kurmakta zorlanmış, yedek kulübesi de güçlü olmadığı için büyük sıkıntılarla karşılaşmıştı. F.Bahçe'de de sakatlıklar ordusu oluştu. Tedesco da 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle kadro yapmaya çalışıyor. İki santrforu gönderip tecrübesiz bir golcüyü almak, savunmaya takviye yapmayıp 'Oosterwolde ile idare ederiz' demek, tamamen yönetimin hatasıdır. Güçlü orta saha varken Kante'yi transfer etmenin perde gerisindeki isim kim? Tedesco mu istedi yoksa yönetim şov için mi transferi yaptı?

BÜLENT TİMURLENK: Dünya üzerinde 3 santrforunu devre arasında elden çıkartıp eldekilerin üzerine 30 milyon Euro'ya Guendouzi alıp, Kante'ye yüklü kontratı veren bir takım yoktur. Bunun sorumlusu yönetim ve Tedesco. İtalyan hoca, Trabzon maçı sonrası sakatlıklardan muzdarip ancak hem diziliş hem de 11 istikrarını kaybetti.

FATİH DOĞAN: F.Bahçe'nin rot balans ayarı bozuldu. Bunun da baş sorumlusu teknik direktör Tedesco. Yönetimin santrfor ve stopere takviye yapmaması, yönetimi de bu işin paydaşı yapar ama asla yüzde 49'u geçmez. F.Bahçe'nin balans ayarlarının bozulmasının nedeni Kadıköy'deki 0-3'lük N.Forrest maçındaki Tedesco'nun hatalarıdır. 1-Pereira'nın tuzağına düşmüştür. 2-Premier Lig'de oynayan kondisyon seviyesi yüksek bir takıma karşı orta sahayı güçlendirememiştir. 3-Talisca'nın yanı sıra henüz takıma ısınmamış, bu tür maçların stresine alışık olmayan Sidiki ile başlayarak hata yapmıştır. Daha vahimi müdahalede gecikmiştir. İşte bu maçta Tedesco'nun yüzünden sakatlık sayısı artmış, kadro derinliği bozulmuş ve F.Bahçe'nin sarsıldığı bu süreç yaşanmıştır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Yönetim de teknik heyet de acemilikler içinde. Saran, Samandıra'ya ilk adımını attığında müthiş bir prim dopingi ile takımı toparladı. Dikkat edin, iki önemli oyun var; Süper Kupa'da G.Saray ve Trabzon deplasmanı. İkisinin de ortak noktası yine müthiş prim. Maç trafiğinde yorgunluklar ve sakatlıklar olabilir. Ama Kasımpaşa ve Antalya maçlarındaki vücut dili kabul edilemez. Prim rafta, teknik heyetin mental hamlesi geride kalınca, en pahalı takım sıradana döndü. F.Bahçe'nin sorunu santrfor değil, sarsak defans hatalarından gol yemek. Koca takım acemilikler içinde savruluyor.



TRABZONSPOR İNCE İPİN ÜSTÜNDEKİ CAMBAZ GİBİ



ÖZBOSTAN: Trabzonspor sessiz ve derinden geliyor.. F.Bahçe ile fark 3. Bordomavili takım şampiyon olabilir mi?

TÜZEMEN: Avrupa'sı olmayan Trabzonspor'un tamamen lige odaklanması avantaj. Fatih Tekke elindeki kadronun en iyisini sahaya sürmeye özen gösteriyor ancak maalesef kulübenin derin olmamasının sıkıntılarını yaşıyor. Trabzonspor şampiyonluk yarışı içinde olur, en kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını eline geçirebilir.

TİMURLENK: Trabzonspor'un evindeki Beşiktaş beraberliği ve F.Bahçe yenilgisi, puan tablosunda şampiyonluk iddiasını ortadan kaldırmış görünse de Tekke'nin en büyük avantajı, beklentilerin küçük, umutların ise büyük olması. Bu yeni kurulmuş kadro, lig ikincisi olursa camia ayakta alkışlar. Elbette Trabzon için en önemli viraj, milli ara sonrasında evindeki G.Saray karşılaşması.

DOĞAN: Bu ligin altından daha çok sular akar. Trabzonspor'un da Beşiktaş gibi bir şansı var. O da Avrupa'da olmaması ve bütün konsantrasyonunu lige vermesi. Sessiz ve derinden gitse de Trabzon bu yarışın içinde olacak gibi gözüküyor. Eğer F.Bahçe maçını kazansalardı bu ligde ikinci konumda G.Saray'ın rakibi pozisyonunda olabilirlerdi ve o zaman şampiyonluk sesleri daha gür çıkabilirdi. Ben Trabzonspor'un takımın ve camianın motivasyonuna katkı sağlayacağı için şampiyonluk söyleminde sesini yükseltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer Trabzonspor gerçekten şampiyonluğa inanır ve camiasını da inandırırsa nisan ayına farklı bir pozisyonda girebilir.

BİLGİÇ: G.Saray ile de 7 puan var. Üstelik sahasında maçı var. Rakiplerinin birbirleri ile maçı var. Yani; çanlar Trabzonspor için çalıyor. Sonuç istikrarı sağladılar. Kısıtlı kadroları nedeniyle ince ipin üstündeki cambaz gibiler. Ama yoğun maç trafiğinden faydalanıp, aradan çıkarlar. Şampiyonluk olmasa da ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için iddialı haldeler. Ne demiştik; Türkiye'de lig şubatta başlar… Taşlar yeniden dağıtılıyor.



ASLAN, TRABZON'A EN AZ 4 PUAN KAZANIP GİTMELİ!



ÖZBOSTAN: G.Saray zirvede farkı 4'e çıkardı. Bu nasıl bir avantaj sağlar?

TÜZEMEN: Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde oynayacağı çok zorlu bir fikstür var. İşleri kolay değil. Zaten G.Saray şampiyon olmak istiyorsa ligdeki kalan maçlarını final havasında oynamak zorundadır. 4 puanlık fark sadece 1 maç için G.Saray'a soluk aldırabilir. Okan hoca, oyuncuların yerlerini çok fazla değiştirmeden ve uzun mesafeli rotasyon yapmadan yoluna devam etmelidir. Okan hocanın bir daha asla Konya maçındaki gibi %51'in üzerinde bir oyuncu değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Yarışta G.Saray'ın şansı, hem hocasının hem de şampiyonluklar yaşamış oyuncularının fazla oluşudur.

TİMURLENK: Fark 4'e çıkınca kısa vadede G.Saray'ın Beşiktaş derbisinde alacağı beraberlik de kendisi için makul bir sonuç haline geldi. Önündeki fikstür çok zorlu. Büyük maçlar yüzünden rotasyon yapabilmek de pek mümkün görünmüyor. Ancak G.Saray'ın kadro kalitesi ve Buruk'un tecrübesi, kalan haftalarda ortaya çıkacak. G.Saray, derbi ve Başakşehir maçlarından minimum 4 puan alırsa milli ara sonrası Trabzon'a sakin ve moralli gider.

BİLGİÇ: Puan farkı G.Saray'ın üstündeki baskıyı azaltır. Risk alma şansı sağlar. İki beraberlik hakları var. Buna göre strateji kurarlar. Kazanmaya mecbur olmamak kadar güzel bir şey var mı? Futbolda en kolay şey, savunmak ve G.Saray da istediğinde bunu iyi yapıyor. Peki; Beşiktaş derbiyi kazanırsa ne olacak? O zaman yeni senaryolar yazılır. F.Bahçe tökezliyor ama G.Saray'ı da zor haftalar bekliyor. Üst üste puan kayıplarını konuşursak, şaşırmam.