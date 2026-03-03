Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku! En az 8 hafta yok...

Samsunspor, geçtiğimiz pazar günü sahasında oynadığı Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jaurs Assoumou'nun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kırmızı-beyazlılar, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Karadeniz ekibi Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ettiklerini belirtti.

ASSOUMOU 8 HAFTA YOK

Samsunspor'da devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın yanı sıra diğer kanat oyuncularından Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly de uzun süreli sakatlık yaşamıştı. Kırmızı-beyazlılar ara transfer döneminde kanat oyuncuları Elayis Tavsan ve Jaurs Assoumou'yu kadrosuna kattı. Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Assoumou'nun da 8 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, kadroda sağlıklı olan kanat orjinli tek futbolcu Elayis Tavsan kaldı.

NTCHAM VE ZEKİ KADRODA

Ayrıca kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç'ın takımla birlikte Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça götürülmesi, görev verilmesi halinde süre alabilecekleri belirtildi. Zeki Yavru ile Olivier Ntcham'ın ise Fenerbahçe maçında kadroda yer almasının beklendiği kaydedildi.