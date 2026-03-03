Samsunspor’da sezon sonu zararı açıklandı!

Samsunspor Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün mevcut mali tablosu, transfer dönemlerinde yürütülen finansal çalışmalar ve takımın geleceğe yönelik ekonomik planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un genel olarak mali bir problem yaşamadığını belirten Koray Yalçın, "Samsunspor'un mali disiplini açısından bir sorun yaşanmadığını belirtmek gerekiyor. Bu sezon Konferans Ligi'nde yer alındığı için UEFA'nın gözlem sürecinden geçiliyor. Mali süreçle ilgili bir sıkıntı olması halinde UEFA tarafından çeşitli yaptırımlara maruz kalınacağı açık. Bu anlamda bir ödeme sorunu bulunmuyor. Ancak geleceği inşa etmek ve finansal olarak sürdürülebilir bir kulüp oluşturmak adına çeşitli hedefler var ve bu hedefleri hayata geçirmek zorunlu. UEFA ve TFF'nin harcama limitleri mevzuatı gereği gönlünce para harcanabilen bir ekosistem söz konusu değil" diye konuştu.

'GELECEĞİN SAMSUNSPOR'UNU İNŞA EDEBİLMEK İÇİN MALİ DURUMUN DÜZELMESİ GEREK'

Samsunspor'un mali açıdan gelecekte daha iyi günler geçirebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Koray Yalçın, "Futbol artık oldukça karmaşık bir alan. Finansal anlamda yapılan hataların bedeli sportif olarak ödeniyor. UEFA müsabakalarından men, kadro kısıtlaması, transfer yasağı veya para cezası gibi birçok yaptırımla karşılaşmak mümkün. Kulüp ödeme zorluğu yaşamıyor ve bu anlamda bir mali sıkıntı bulunmuyor. Ancak geleceği birlikte inşa edebilmek ve kamuoyunu aydınlatmak adına ifade etmek gerekiyor ki kulüp zarar ediyor. Bu durum UEFA regülasyonları açısından sakıncalı. UEFA kuralları gereği üç yıl üst üste edilebilecek toplam zarar 5 milyon Euro ile sınırlı. Çeşitli istisnalarla bu rakam maksimum 30 milyon Euro'ya kadar çıkabiliyor. Bu sınırın aşılması halinde kırmızı alarm veriliyor ve yaptırımlar devreye giriyor. Türk kulüpleri daha önce bu yaptırımlarla karşılaştı. Galatasaray'ın Avrupa'dan men edildiği sezon buna örnek. Bu yaptırımların tamamı finansal kriterlere uyumsuzlukla ilgiliydi. Avrupa kupalarına katılım sağlayacak geleceğin Samsunspor'unu inşa edebilmek ve bu sezon yakalanan başarıyı sürdürülebilir kılabilmek için mali yapının da düzeltilmesi gerekiyor. Sadece ödeme güçlüğü yaşamamak yeterli değil; zararı kademeli olarak kara ya da en azından başa baş noktasına çekmek şart. Aksi halde sportif olarak hak kazanılsa dahi UEFA'dan men edilme riski bulunuyor. Galatasaray bu süreci yaşadı, Fenerbahçe kadro kısıtlamasıyla karşılaştı ve birçok Türk kulübü benzer sorunlarla mücadele etti" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG'E YÜKSELDİKTEN SONRA ZARAR HER YIL KADEMELİ OLARAK AZALSA DA HALA ZARARDAYIZ'

Yapılan bütçe planlamaları hakkında konuşan Yalçın, "Bu sezonun yaklaşık 16-17 milyon Euro civarında bir zararla kapanması öngörülüyor. Önceki yıllarda da benzer zararlar söz konusuydu. Süper Lig'e çıkılan sezonda ciddi bir zarar vardı ancak o sezon kapsam dışında değerlendiriliyor. Süper Lig'e yükseldikten sonra zarar her yıl kademeli olarak azaltılsa da son durum kulübün hala zarar ettiği anlamına geliyor. Transfer sürecinde ve bütçe planlamasında başa baş noktasının, yani sezonun ne kadar zararla ya da karla kapatılacağının hesabı yapılıyor. Transfer bütçesi bu hesaplamaya göre oluşturuluyor. Sezon başlamadan önce, Şubat-Mart aylarında bir sonraki yılın transfer bütçesi hazırlanıyor. Bu bütçe, sportif hedeflere göre değişkenlik gösterebiliyor. Geçen sezon bütçe hazırlanırken Avrupa'da gruplara doğrudan katılım ihtimali göz önünde bulundurularak iki farklı senaryo üzerinde çalışıldı. Böyle bir katılım halinde hem sayı hem de kalite açısından daha farklı bir kadroya ihtiyaç duyulacağı için bütçenin artırılması gerekiyor. Sonuç olarak toplam finansman açığının ne kadar olduğu ya da ne kadarına katlanılabileceği öngörülerek bütçe planlaması yapılıyor" dedi.

'SAMSUNSPOR'UN ÜÇ YIL SONRA UEFA'YA KATILIM GÖSTEREMEME GİBİ BİR TABLOSU ÖNGÖRÜLMÜYOR'

UEFA kuralları kapsamında üç yıl üst üste 5 milyon Euro'nun üzerinde zarar eden kulüplere yaptırım uygulanabildiğini, bu durumun Samsunspor açısından herhangi bir risk oluşturmadığını ve Avrupa kupalarına katılımın engellenmesine yönelik bir tablo öngörülmediğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Futbol, kişisel servetten bağımsız şekilde istenildiği gibi para harcanabilecek bir alan değil. Kulüp bugün itibarıyla zarar ediyor; bu zarar ödeme zorluğu anlamına gelmiyor. Herhangi bir kuruma borç bulunmuyor. Ancak borcun olmaması zarar edilmediği anlamına da gelmiyor. Kazanılandan daha fazla harcama yapıldığı için zarar oluşuyor ve bu fark başkanın cebinden karşılanıyor. Stadyumun yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ciddi bir gelir anlamı taşıyor. Gişe gelirleri yayın gelirlerine yakın seviyelere gelebiliyor. Türkiye'de bunu başarabilen kulüpler var; örneğin Göztepe bu kalemde 5-6 milyon Euro seviyelerine ulaşabiliyor. Samsunspor'un üç yıl sonunda UEFA'ya katılım gösterememe gibi bir tablosu öngörülmüyor. Ancak mevcut mali yapının özellikle oyuncu satışlarıyla düzeltilmesi gerektiği açık. Vergi yükünün arttığı bir ortamda oyuncu ve ücret giderleri önemli bir kalem oluşturuyor. Bu giderlere katlanabilmenin yolu ticari gelirleri ve sportif gelirleri, yani transfer gelirlerini artırmaktan geçiyor. Sürekli başarı odaklı bir yapı kurulup başarı gerçekleşmediğinde ise, Türkiye'de şampiyonluğa oynayan kulüplerde görüldüğü gibi mali tablo hızla bozulabiliyor ve teknik iflas sürecine girilebiliyor."