Son dakika: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde!

Trabzonspor'un gollerini 6'ncı dakikada Felipe Augusto, 69'uncu dakikada Mustafa Eskihellaç, 84'üncü dakikada Paul Onuachu ve 85'inci dakikada Ozan Tufan kaydetti. Başakşehir'de fileleri 46'ncı dakikada Nuno Da Costa ile 66'ncı dakikada Ivan Brnic havalandırdı.

Başakşehir'de Ousseynou Ba, 79'uncu dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9'a yükseltti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

6 puanda kalan Başakşehir ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Başakşehir - Trabzonspor: 2-4

Goller: 6' Felipe Augusto, 46' Nuno Da Costa, 66' Ivan Brnic, 69' Mustafa Eskihellaç, 84' Paul Onuachu, 85' Ozan Tufan

Kırmızı kart: 79' Ousseynou Ba

İLK 11'LER

Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Umut Güneş, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Da Costa.

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Okay Yokuşlu, Muçi, Nwakaeme, Augusto, Umut Nayir.