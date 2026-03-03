Son dakika: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü ve son haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti. Kritik karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu müsabakada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Anıl Usta üstlendi. VAR'da Özer Özden, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan görev aldı.
Başakşehir – Trabzonspor karşılaşması A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında 2-1 geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla galip geldi.
Trabzonspor'un gollerini 6'ncı dakikada Felipe Augusto, 69'uncu dakikada Mustafa Eskihellaç, 84'üncü dakikada Paul Onuachu ve 85'inci dakikada Ozan Tufan kaydetti. Başakşehir'de fileleri 46'ncı dakikada Nuno Da Costa ile 66'ncı dakikada Ivan Brnic havalandırdı.
Başakşehir'de Ousseynou Ba, 79'uncu dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9'a yükseltti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.
6 puanda kalan Başakşehir ise Türkiye Kupası'na veda etti.
Başakşehir - Trabzonspor: 2-4
Goller: 6' Felipe Augusto, 46' Nuno Da Costa, 66' Ivan Brnic, 69' Mustafa Eskihellaç, 84' Paul Onuachu, 85' Ozan Tufan
Kırmızı kart: 79' Ousseynou Ba
İLK 11'LER
Başakşehir: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Umut Güneş, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Da Costa.
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Okay Yokuşlu, Muçi, Nwakaeme, Augusto, Umut Nayir.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ taraftan Muçi'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
23. dakikada sağ kanattan Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası sağından Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada sol taraftan Brnic'in yaptığı ortada savunmada Batagov'un kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Augusto'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 0-1 Trabzonspor
GOL | Türkiye Kupası: Başakşehir 1-1 Trabzonspor