Giriş Tarihi: 3.03.2026 22:39

UEFA'dan Galatasaray'a taraftar yasağı! İtiraz edilecek

UEFA, Juventus deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a deplasman tribünü yasağı cezası verdi. Sarı-kırmızılılar karara itirazda bulunacak.

DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rakibine konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'dan Galatasaray ceza geldi.

Son 16 Play-Off Turu'nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin Euro da para cezası verildi.

Cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, karara itiraz edecek.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz