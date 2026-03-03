Yüksel Yıldırım: "3-5 sene içinde Şampiyonlar Ligi hayalini yaşayalım"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde azalan destek ve seyirci sayıları üzerine Samsunspor taraftarına açık davette bulundu. Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelin hep birlikte bu camiayı ve kulübü yeni baştan organize edip örnek bir camia ve kulüp olalım. Samsunspor artık sadece Samsun şehrinin değil, aynı zamanda bölgenin de bir futbol kulübü haline geldi. Samsunspor sadece bulunduğu bölgenin bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bu bölgenin ve Samsun şehrinin bir kimliği, babadan oğula geçen bir mirası ve milyonlarca insanın haftalık mutluluk kaynağı olan bir futbol kulübüdür. Son dönemde yaşanan kırgınlıklar, hatalar veya fikir ayrılıkları hepimizin malumudur. Ancak geldiğimiz noktada net bir gerçek var: Camiayı yeniden birleştirecek, küskünleri stadyuma döndürecek ve o eski ruhu canlandıracak tek bir isim olarak sizlere sesleniyorum" dedi.



"SAMSUNSPOR TARAFTARI 'BAŞARI TARAFTARI' DEĞİL"

Taraftarının asıl meselesinin başarı olmadığına dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Sizin bizimle derdiniz skor veya sportif başarı değil, Samsunspor taraftarının hiçbir zaman sadece 'başarı taraftarı' olmadığını sizler de bizler de çok iyi biliyoruz. Sizler ve bizler için asıl mesele, o armanın sahada verdiği mücadele ve tribündeki o eşsiz birlikteliktir. Bizler çok iyi biliyoruz ki sizler her haftayı Samsunspor'un maçıyla planlayan, kazandığında dünyaların sizin olduğu, kaybettiğinde ise tüm bir haftası zehir olan büyük bir camiayız. İstanbul takımları asla ne bizim ne de sizlerin odak noktası olmuştur. Bizler sizin kulağınızın ve kalbinizin sadece Samsunspor'da olduğunu çok iyi biliyoruz. Ayrıca benim de sizin de çok iyi biliyor olduğumuz tek bir şey: Artık hepiniz benim ağzımdan çıkacak her bir cümlenin odağında sadece hepimizin ortak noktası olan Atatürk'lü arma ve en sevdiğimiz renkler olan Kırmızı-Beyaz-Siyah olacaktır. Bu nedenle hepinizin özlemle beklediği tek beklenti: Samimiyet ve yeni bir sayfa. Ben de sizler gibi aynı duygularla aynı şeyleri düşünüyorum. Geçmişte yapılan hatalar, söylenen sözler veya yaşanan gerginlikler artık geride kalmalı. Siz Büyük Samsunspor Taraftarı'nın benden ve İcra Kurulu'ndan beklentisi çok açık ve net: Samimi bir kucaklaşma; camianın tüm dinamiklerini yeniden bir araya getirecek, o eski sıcaklığı hissettirecek adımlar atmamızdır. Biz bunu sizlerle yapmaya sonuna kadar varız. Tüm enerjimizi ve açıklamalarımızı artık sadece kendi kulübümüzün geleceğine ve Samsunspor odaklı gelecek vizyonumuza yöneltmemiz olmalıdır. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok! Biz bize yeteriz" diye konuştu.



"O BÜYÜK RÜYAYI HEP BİRLİKTE ÖNÜMÜZDEKİ 3-5 SENE İÇİNDE YAŞAMANIN HAYALİNİ YAŞAYALIM"

Şampiyonlar Ligi hayaline taraftarı da davet eden Yıldırım, ayrıca şunları söyledi:

"Gelin hep birlikte yeni bir hayalin peşinde koşalım: Artık sizlerin hayali de benim hayalim olan Şampiyonlar Ligi hayali olsun. Her bir Samsunspor taraftarının uykularını kaçıran o büyük rüyayı hep birlikte önümüzdeki 3-5 sene içinde yaşamanın hayalini yaşayalım. Eğer sizlerin ve bizlerin amacı bir ve hedefi ortaksa; sizler bu ordunun başında yeniden güçlü bir komutan olarak beni daha aktif hâlde görmek istiyorsanız ben de bu görevi yeniden üstlenmeye hazırım, diyorum. Ben de bu kulübe maddi ve manevi çok şey katmaya devam edeceğimi taahhüt ediyorum. O zaman ben de diyorum ki şimdi en büyük yatırımı yapma vakti gelmiştir. Gelin bu mübarek Ramazan'da hep birlikte taraftarın gönlündeki o sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden yakalım. Gelin hep birlikte geçmişi ve gönül kırgınlıklarını bir kenara bırakalım ve tertemiz yeni bir sayfa açalım. Ben inanmıyorum ki artık bu şehir, bu taraftar ve bu Atatürk'lü arma sizin desteğinizle benim liderliğim etrafında kenetlenmiş tek bir yumruk hâlinde yeniden görmeye ve şahlanmaya hazır bekliyor. Birlikte başaracağız, birlikte çok daha güzeliz."