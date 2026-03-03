Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta heyecanı! Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları hangi kanalda?

Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı kazandırma ihtimali olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçları heyecanı bugün başlayacak.
Turkuvaz Medya tarafından futbolseverlere şifresiz olarak sunulan Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Rizespor ve Gaziantep FK - Fenerbahçe bu akşam oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nun son hafta maçları programı ve yayınlanacak kanallar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda günün programı ve yayın akışı şu şekilde…
14.30 | Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü | A Spor
20.30 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor | A Spor
20.30 | Beşiktaş - Rizespor | A Haber
20.30 | Gaziantep FK - Fenerbahçe | ATV
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şu şekilde…
1- Beşiktaş | 7 puan
2- Gaziantep FK | 6 puan
3- Fenerbahçe | 6 puan
4- Rizespor | 4 puan
5- Kocaelispor | 4 puan
6- Erzurumspor FK | 3 puan
7- Ankara Keçiörengücü | 3 puan
8- Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 puan
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçlarının canlı anlatımları ve tüm detayları Sabah Spor'da olacak.