Ziraat Türkiye Kupası’nın kader maçları Turkuvaz Medya ekranlarında!

A Grubu'nda Trabzonspor ile Başakşehir üst tur bileti ararken Galatasaray-Alanyaspor maçı da iki takımın durumuna etki edecek. Bordo-mavililerde kalede Onuralp'in olması beklenirken Chibuike Nwaiwu'dan gelen sakatlık haberi moral bozdu.

Gaziantep FK maçında sakatlanan oyuncunun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığı, 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yerine bugün Savic'in forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Folcarelli de bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

DİĞER MAÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda bugün ayrıca iki maç daha oynanacak. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'un konuğu olacak.

Grupta iddiası olmayan iki ekip ilk galibiyetlerini hedeflerken mücadele saat 13.00'te başlayacak. Diğer müsabakada ise Trendyol Birinci Lig takımları İstanbulspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'ta oynanacak. Birer puanı bulunan iki takım da kupada siftah yapmak istiyor. Maçların tüm heyecanı A Spor ekranlarında olacak.