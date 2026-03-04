Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 kişilik Newcastle United, Manchester United’ı devirdi!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 01:18

Premier Lig’in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United karşısında 2-1 galip geldi.

Newcastle United, Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Newcastle United, Manchester United engelini 2-1'lik skorla geçti.

Newcastle United'ın gollerini 45+6'ncı dakikada penaltıdan Anthony Gordon ile 90'ıncı dakikada Osula kaydetti. Manchester United'da fileleri 45+9'uncu dakikada Casemiro havalandırdı.

Newcastle United'da Jacob Ramsey, 45+1'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Newcastle United puanını 39'a yükseltti. Manchester United ise 51 puanda kaldı.

