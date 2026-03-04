Archie Brown’dan Skriniar’a övgü!

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Gaziantep FK'yı 4-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Archie Brown yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Tanrı'ya şükranlarımı gönderiyorum. Uzun bir sakatlıktan döndüm. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Sakatlığımdan döndüğüm ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Aynı zamanda gol yememekten dolayı mutluyum. Performansımızdan dolayı mutlu ve gururluyum.

Milan Skriniar büyük bir lider bizim için. Hepimiz için ilham kaynağı. Büyük bir örnek ve büyük bir karakter."