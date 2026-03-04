Bengisu Avcı dünya rekoruyla altın madalya!

Finlandiya'nın Oulu kentinde düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama 30-39 yaş kadınlarda dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Sporcular şampiyonanın ilk iki gününde iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Uluslararası Kış Yüzme Birliği (IWSA) tarafından organize edilen şampiyona, 50 ülkeden iki bini aşkın sporcunun katılımıyla sürüyor. Türkiye'nin ilk kez takım halinde yer aldığı organizasyonda buz yüzme dünya şampiyonu ve rekortmeni Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalamada 3,07,83'lük derecesiyle 30-39 yaş dünya rekorunun yeni sahibi olarak altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı, 100 metre kurbağalamada ise 1,29,17'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Selin Cansu Demircioğlu 25 metre kelebekte 16,35'lik derecesiyle 15-19 yaş kadınlarda dünya şampiyonluğunu elde ederken, 50 metre serbestte 32,08 ile ikinci sırada yer aldı. Eda Savcıgil ise 100 metre kurbağalamada 1,43,20'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.