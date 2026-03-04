Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 17 maça yükseldi!
Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. ve son haftasında Rizespor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla namağlup serisini de sürdürdü. Son olarak 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe derbisini 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra oynadığı 17 resmi karşılaşmada mağlup olmadı.

Bu süreçte Süper Lig'de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor'u mağlup eden Kara Kartal; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı.

Beşiktaş, kupada da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kocaelispor'la puanları paylaştı.

