Giriş Tarihi: 4.03.2026 22:41

Beşiktaş'ta Salih Uçan'dan 552 gün sonra gol sevinci!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan, Rizespor maçında fileleri havalandırdı ve uzun süren gol hasretini noktaladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Rizespor'u 4-1'le geçti. Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra kaydetti.

Kartal'ın ikinci golünü atan Salih, uzun bir aradan sonra da gol sevinci yaşamış oldu. En son 29 Ağustos 2024 tarihinde Avrupa Ligi elemelerinde iç sahada oynanan Lugano karşısında fileleri sarsan Salih, tam 552 gün sonra Tüpraş Stadyumu'nda ağları havalandırdı.

GOL | Türkiye Kupası: Beşiktaş 2-0 Rizespor

