Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan Galatasaray maçı cevabı! ‘Taraftarımız merak etmesin’

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız" dedi.

Galatasaray derbisine dair soruya Sergen Yalçın, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız" cevabını verdi.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray maçı sözleri!