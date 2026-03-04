Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası’nda Kocaelispor’u mağlup etti!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 22:25

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4’üncü ve son haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor karşısında 1-0 galip geldi.

Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla kazandı.

Müsabakanın heyecanı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yaşandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın ve maçın tek golünü 57'nci dakikada Alhan Kurtoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Beyoğlu Yeni Çarşı puanını 4'e yükseltti. Kocaelispor da 4 puanda kaldı.

Hem Beyoğlu Yeni Çarşı hem de Kocaelispor, organizasyona grup aşamasında veda etti.

GOL | Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Kocaelispor

