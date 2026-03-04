Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası’nda Kocaelispor’u mağlup etti!

Bu sonucun ardından Beyoğlu Yeni Çarşı puanını 4'e yükseltti. Kocaelispor da 4 puanda kaldı.

Hem Beyoğlu Yeni Çarşı hem de Kocaelispor, organizasyona grup aşamasında veda etti.

GOL | Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Kocaelispor