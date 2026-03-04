Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası’nda Kocaelispor’u mağlup etti!

Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla kazandı.
Müsabakanın heyecanı A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yaşandı.
Beyoğlu Yeni Çarşı'nın ve maçın tek golünü 57'nci dakikada Alhan Kurtoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Beyoğlu Yeni Çarşı puanını 4'e yükseltti. Kocaelispor da 4 puanda kaldı.
Hem Beyoğlu Yeni Çarşı hem de Kocaelispor, organizasyona grup aşamasında veda etti.
