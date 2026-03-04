Bodrum FK kupada ilk puanının peşinde

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grup'ta Gençlerbirliği, Konyaspor ve Samsunspor'a mağlup olan yeşil-beyazlılar henüz puanla tanışamadı.

Iğdır FK ise 4 puan topladı. Iğdır FK, Bodrum FK'yı yener, Gençlerbirliği ise Aliağa FK'ya mağlup olursa Iğdır FK çeyrek finale çıkacak.

Kupa mesaisinin ardından ligin 29'uncu haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta 8 Mart Pazar günü 2'nci sıradaki Esenler Erokspor'la evinde karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da yardımcı antrenör Adem Koçak değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle Iğdır FK maçını kazanmak istediklerini belirten Koçak, "Bodrum FK sahaya her zaman kazanmak için çıkar. Özellikle seyircimizin önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ligin boyu kısaldı, her maç çok önemli. Erokspor, gerçekten iyi bir takım. Maçlara en iyi şekilde hazırlanıp taraftarlarımızla birlikte galibiyetler almak istiyoruz. Stoperimiz İsmail ligdeki maçta olmayacak, kalecimiz Diogo Sousa'nın durumu maç saatinde belli olacak" dedi.