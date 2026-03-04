CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Rizespor maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Jota, Rashica, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu.

Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Halil Dervişoğlu.

BEŞİKTAŞ 7 PUANDA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş geride kalan 3 haftada 7 puan toplama başarısı gösterdi.

Rizespor ise şu ana kadar 4 puan topladı.