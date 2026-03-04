Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Rizespor maçı!
Giriş Tarihi: 4.03.2026 19:08 Son Güncelleme: 4.03.2026 19:17

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş – Rizespor maçı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4’üncü ve son haftasında Beşiktaş, Rizespor’u konuk edecek. Kritik karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı yayını ve detayları haberimizde.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen üstlenecek.

Beşiktaş – Rizespor karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

Zorlu mücadele A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kritik maçın canlı yayınını ve anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Jota, Rashica, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu.

Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin, Mebude, Mihaila, Halil Dervişoğlu.

BEŞİKTAŞ 7 PUANDA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş geride kalan 3 haftada 7 puan toplama başarısı gösterdi.

Rizespor ise şu ana kadar 4 puan topladı.

