Fenerbahçe’den sakatlık ve Tedesco açıklaması! Geri dönüş ne zaman?

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Gaziantep FK ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi konuştu.

Zeki Murat Göle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var. Bir sonraki maçımız için şüpheli durumdalar.

Bunlar bir bahane değil, bunu bir bahane olarak görmüyoruz ama bu bizi zor duruma itiyor. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama kaliteli, karakterli bir gruba sahibiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz ve çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe, yarışta her kulvarda şampiyonluk için yarışır."

TEDESCO NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedesco sorusuna da cevap veren Zeki Murat Göle, "İnşallah. Samsunspor maçında hocamız bizimle birlikte olacak." dedi.