Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını noktaladı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idmanın, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Başkent ekibinde karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi süren Oğulcan Ülgün'ün maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Aliağa Futbol ile Natura Dünyası Gençlerbirliği yarın saat 20.30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.