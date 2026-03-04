Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'a konuk olacak
Giriş Tarihi: 4.03.2026 10:27

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'a konuk olacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında yarın (5 Aralık deplasmanda Aliağa Futbol ile karşılaşacak.

AA
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda Aliağa Futbol’a konuk olacak
  • ABONE OL

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Aliağa Futbol ile karşılaşacak.

İzmir'deki Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, B Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u da 1-0 yenerek ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 3. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'ne, Nesine 2. Lig ekibi Aliağa Futbol karşısında alacağı 1 puan dahi çeyrek finale yükselmesi için yeterli olacak.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'a konuk olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz