Göztepe’nin yeni golcüleri, Emersonn ve Sabra’nın gerisinde kaldı

Göztepe'de devre arasında kadroya katılan forvetler Guilherme Luiz ve Jeferson, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise yine 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi.

Buna karşılık sezon başında takımdan ayrılarak Toulouse FC'ye 3,2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Emersonn, yalnızca 3 maçta 126 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atmayı başardı. Devre arasında kiralık olarak ayrılan Ibrahım Sabra da 9 maçta sadece 91 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. Böylece daha az süre bulmalarına rağmen skora katkı yapan Sabra ve Emersonn, henüz gol ya da asist üretemeyen Guilherme Luiz ile Jeferson'ın önüne geçti.