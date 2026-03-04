Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş’taki gol hedefini açıkladı! ‘Saat alacaklarını söylediler’

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Hyeon-gyu Oh suskunluğunu bozdu.
Beşiktaş'a geliş sürecine dair konuşan Hyeon-gyu Oh, "Dünyada bu kadar çok forvetin olduğu bir ortamda, Beşiktaş bana sürekli sevgi dolu çağrılar yaptı. Bana sürekli 'Seni istiyoruz, buraya gelirsen çok iyi olur' diyorlardı. Bunu sürekli söylemeleri bir oyuncu için çok önemli, çünkü özgüven özellikle oynadığın maçlarda çok önemlidir" dedi.
KNTFootball'a verdiği röportajda Sergen Yalçın'ın da kendisini istediğini belirten 24 yaşındaki santrfor, "Ayrıca hocanın beni bizzat seçtiğini de duydum. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
"Beşiktaş'ta kaç gol hedefin var" sorusuna Hyeon-gyu Oh şu cevabı verdi: "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer 15 gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana daha fazla motivasyon veriyor, bu yüzden gol atmak için daha da çok çalışıyorum."