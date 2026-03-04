Recep Uçar: İlk gol bize zarar verdi

Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4'üncü ve son haftasında Beşiktaş'a 4-1'lik skorla kaybetti. Bu sonucun ardından Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar mücadelenin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Recep Uçar, "Ufak da olsa bir şansımız vardı maç öncesi, onu kovalamak istedik. İlk 27 dakika iyiydik ama ön alan baskısı sonrası hata yaptık ve ağır cezalandırıldık. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Çok samimi konuşmak gerekirse, ilk gol bize zarar verdi. Bir anda üç gol oldu. İkinci yarıda her şeye rağmen direnç sağladık ama olmadı. Penaltı pozisyonu, bir şey gördüler iptal ettiler" dedi.

Üzgün olduklarını belirten Recep Uçar, "Keşke farklı bir gece yaşatabilseydik, üzgünüz. Kupayı kapattık. Mücadele koymaya çalıştık ama yeterli olmadı. Beşiktaş'a ve Sergen Hoca'ya kupada bundan sonraki turlarda başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

